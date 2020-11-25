المغرب .. تمديد الاجتماع التشاوري لـمجلس النواب إلى السبت

أعلنت مصادر صحفية، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب المنعقد في مدينة طنجة المغربية، سيتم تمديده إلى، السبت المقبل، بدلًا من الأربعاء، كما كان مقررًا في وقت سابق.

وأوضحت المصادر، نقلا عن مسؤول مغربي،أن اليوم الأول من الاجتماع كان إيجابيًا، معبرًا عن تفاؤله بالتوصل إلى توافقات جادة خلال الأيام المقبلة.

وينعقد بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب ، بمشاركة أكثر من 100 نائب يمثلون مختلف الطيف السياسي، علمًا بأن النصاب القانوني للمجلس يصل إلى 95 نائبًا.

ويعول المشاركون على الاجتماع لتحديد جدول أعمال لجلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد في ليبيا، من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ليبيا .

كما يتمثل الهدف الأساس من الاجتماع التشاوري، في توحيد مجلس النواب، من أجل الخروج برؤية موحدة لإخراج ليبيا من المنزلق.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء أمس الثلاثاء، إن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بطنجة يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأضاف بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري، أن الاجتماع، يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب، وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه العام 2014 .

وتوقف وزير الخارجية المغربي عند الأهداف المرتقبة من هذا الاجتماع التشاوري، خاصة تذويب الجليد بين مختلف مكونات المجلس، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجتماع فوق الأراضي الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهيئة مجلس النواب ليلعب دوره كاملًا خلال الفترة المقبلة.

وخلص بوريطة إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف، وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من قل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بناءً على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باحتضان المغرب أعمال الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب، الذي بدأ، الثلاثاء، في مدينة طنجة.

وقالت البعثة، في بلاغ عبر صفحتها على موقع تويتر، إنه لمن المشجع لها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب، والذي بد، في طنجة وتستضيفه المملكة المغربية، مؤكدة أناجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من مناطق ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد، يمثل خطوة إيجابية مرحب بها.

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