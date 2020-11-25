“العربية لحقوق الإنسان” تدين الاشتباكات القبلية في سبها وتطالب بتوفير الإمدادات الطبية العاجلة للجرحى

دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الاشتباكات القبلية التي يشهدها حي المهدية ” الفاتح سابقا” بين أبناء الدواقل والجيطلاوي ( الومله ) من قبيلة القذاذقة في مدينة سبها .

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها تتابع بقلق شديد المعارك القبلية في سبها، مبينة أن هذا النزاع يتجدد من فترة إلى أخرى منذ حوالي العامين دون تسوية جذرية، حيث أدى تجدد الاشتباكات منذ عامين لسقوط ما لا يقل عن 15 ضحية وعدد من الجرحى و تسبب في نزوح عائلات بالكامل .

وأشار البيان إلى أن أغلب المقاتلين من الطرفين هم تابعين لمليشيات مسلحة، مضيفا أن الاشتباكات كانت قد تجددت منذ يومين في 22 نوفمبر رغم المساعي الحميدة التي قام بها ممثلوا القبائل من المنطقة وخارجها.

وأضاف البيان أن الطرفين استخدما في الصراع بينهما خلال الأيام الثلاثة الماضية جميع انوا ع الأسلحة” قذائف الأر بي جيه والرشاشات المتوسطة المضادة للطائرات والهاون”، على نحو أدى لوقوع الإصابات الواسعة، وأدى كذلك لسد العديد من المنافذ، مبينا أن المواطنين في سبها يعانون من نقص فادح في الإمدادات الطبية، وفي توافر الأطباء وطواقم العلاج.

وأكدت المنظمة أن المنطقة في أمس الحاجة لتدخل السلطات لوقف القتال واستعادة الأمن، لا سيما إزاء فشل المساعي الحميدة للقبائل، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لتوفير الإمدادات الطبية لإسعاف الجرحى، وخاصة الذين يمرون بحال الخطر، وضرور نقل بعضهم إلى المستشفيات الكبرى في ليبيا وخارجها لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.

وناشدت المنظمة السلطات سرعة التدخل لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتوفير ممر آمن لدخول الطواقم الطبية وكذلك الإمدادات الطبية والمعيشية الضرورية للأماكن المتضررة، وخروج الجرحى من المنطقة لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

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