السفير الألماني يبحث مع المشري مستجدات الملتقى السياسي الليبي

اجتمع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وأوضح أوفتشا، عبر تغريدة على حسابه على تويتر: “قمنا بتقييم التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا، خلال الاجتماع، على مسؤولية كافة الأطراف الليبية المعنية وشجعت على العمل من أجل التوصل إلى إتفاق بالتفاهم والتراضي.

وفي وقت سابق، اجتمع أوفتشا، مع وزير العمل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، لمناقشة أهمية المهارات المهنية للتنمية الإقتصادية وبحثنا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

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