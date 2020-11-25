زوارة تُطلق حملة نظافة في حديقة “شجر اللوبان”

انطلقت بمدينة زوارة، حملة النظافة والتهيئة لحديقة “شجر اللوبان” بمحلة زوارة الغربية.

وأوضحت البلدية، أن الحملة هي الخطوة الأولى وتمهيدا لانطلاق أشغال مشروع حديقة “شجر اللوبان” المستهدف تهيئتها حسب ميثاق المواطنة الذي تم توقيعه بين بلدية زوارة ومشروع تقارب والمنظمة الأمريكية للتنمية USAID.

وأشارت البلدية، إلى أن الحملة، جاءت الحملة بالتعاون مع شركة خدمات النظافة ببلدية زوارة ومتطوعين من شباب حملة تنظيف مقابر زوارة وأهالي ومتساكني المنطقة وعدد من أعضاء جمعية بيسيدا لحماية بحيرة فروة .

وأضافت بلدية زوارة، أن مشروع تقارب هو شراكة بين البلديات والمجتمعات الليبية لتقديم خدمات محلية أفضل وهو ممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية.

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