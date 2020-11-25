بالصور| قفل مصنع مياه ببلدية الماية بعد مخالفته الشروط المتبعة

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، بزيارة توعوية تفتيشية ضبطية لبعض مصانع المياه ببلدية الماية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الواجب توفرها.

وسجّل مكتب الرقابة، عدد من المخالفات بمصنع مياه النعيم ببلدية الماية الطويبية.

وأوضح مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، أن طرق التعبئة غير صحية وذلك باستعمال خرطوم المياه مباشرة داخل العبوات.

وأضاف المكتب في تسجيل ملاحظاته على مصنع النعيم لتعبئة المياه، أن التهوية والإضاءة غير مطابقة، وحالة “الماكينات” المستخدمة في المصنع سيئة جدا وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها، مع وجود بقايا الطيور على الجدران وعلى الأرضيات وفي أنابيب المياه، والأرضيات والجدران سيئة جدا ويوجد بها رطوبة، إضافة إلى النوافذ والأبواب غير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها.

وعن الشهادات والوثائق، تابع المركز تسجيل ملاحظاته، لـ “عدم وجود شهائد صحية للعاملين بالمصنع، عدم وجود مختبر مراقبة الجودة بالمصنع،عدم وجود برنامج يختص بالامن والسلامة، عدم وجود برنامج وقائي لمكافحة القوارض والحشرات، المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية، البيئة المحيطة بالمصنع سيئة جدا”.

وعن الشكل الخارجي للمصنع، سجّل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المعمول بها، والنظافة العامة سيئة جدا.

وختم مكتب الرقابة ملاحظاته، أن المصنع يفتقد لكافة إشتراطات التصنيع والتخزين الجيد وتم قفل المصنع بالشمع الأحمر من قبل نقطة الحرس البلدي بمكتب الجفارة.

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