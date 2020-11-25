أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات الأخيرة في كل من ليبيا وسوريا وإقليم قره باخ.

وبحسب بيان للرئاسة التركية، فقد شدد أردوغان على أهمية استمرار التعاون بين تركيا وروسيا في إطار المحادثات السياسية والعسكرية الرامية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين، تناولا خطوات من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، فضلا عن التطورات في سوريا وليبيا .

وزعم أردوغان خلال الاتصال، على أن تركيا حريصة على وحدة الأراضي الأذربيجانية، وعدم السماح لأرمينيا بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق قره باخ أو تعقيد جهود الحل الدائم في الإقليم.

ولفت الى أن أردوغان قال لبوتين، أن إنهاء النزاع في سوريا يتطلب خطوات سريعة وملموسة، أسوة باتفاق قره باخ، وفقا لما جاء بالبيان .

يشار إلى أن التدخلات التركية فى الشأن الليبي هي سبب الأزمة المستمرة منذ 9 سنوات بسبب مد حكومة الوفاق غير المعتمدة بالأسلحة والمرتزقة لقتال الجيش للاستيلاء على ثروات ليبيا من خلال تدهور الوضع الأمني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24