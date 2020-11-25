النشرة الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا لشهر أكتوبر الماضي

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، النشرة الإنسانية لشهر أكتوبر.

وسجّلت النشرة، أبرز النقاط، لشهر أكتوبر الماضي التي جاءت على النحو التالي:

“يمهد وقف إطلاق النار الطريق لإنهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للسلام والاستقرار”.

وأضافت النشرة الإنسانية، ” 2020: اعتراض أكثر من 10 آلاف مهاجر ولاجئ في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، مما يتجاوز أعداد عام 2019 بأكمله”.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إلى استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا، بزيادة 76% في عدد الحالات المؤكدة في شهر أكتوبر، وأن نقص اللقاحات يعرض حياة أكثر من 25 ألف طفل للخطر في جميع أنحاء البلاد.

وعن أبرز أرقام النشرة الإنسانية، كشف المكتب أن مليون شخص يحتاجون للمساعدة، ونسبة المستهدفون 0.3 مليون، وأن 392 ألف نازح و585 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا، وعن من وصل إليهم مكتب الشؤون الإنسانية، بلغ العدد 309 ألف شخص.

وحول عمليات التمويل للمساعدة، أوضحت النشرة أن المطلوب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار، والتقدم المحرز بلغ 75%.

للاطلاع، أو قراءة النشرة كاملة، إضغط هُنا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية