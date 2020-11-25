مؤسسة النفط تدعم بلدية زوارة بـ500 مسحة كورونا و5 أجهزة قياس نبض

دعمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بلدية زوارة بـ500 مسحة لفيروس كورونا، و5 أجهزة لقياس النبض.

وقالت البلدية في بيان الثلاثاء، إنها تسلمت المسحات وأجهزة الضغط، وقامت بتسليمها إلى مركز العزل بالبلدية، فيما سيتم استلام جهاز الكمبيوتر المشغل لجهاز PCR الذي تم استلامه المدة الماضية، وتوفير جهازي تنفس صناعي ICU Ventilators من المؤسسة الوطنية للنفط أيضا.

ولفت البيان إلى المجلس البلدي لبلدية زوارة استلم خلال الأيام القليلة الماضية، جهاز PCR والمشغلات و10000 عينة اختبار من المؤسسة الوطنية للنفط، وتم تسليمه لجهاز الطب العسكري زوارة، لتركيبه بمقر العزل بالبلدية.

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