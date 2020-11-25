“الرقابة على الأغذية”: إغلاق مصنع مياه ببلدية الماية بعد اكتشاف مخالفات خطيرة

أعلن مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، إغلاق مصنع مياه ببلدية الماية بعد ضبط العديد من المخالفات.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية والأغذية رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، لبعض مصانع المياه ببلدية الماية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الواجب توفرها.

وأكد مكتب الرقابة، أن مصنع المياه ببلدية الماية الطويبية، لا يتبع طرق التعبئة الصحية وذلك باستعمال خرطوم المياه مباشرة داخل العبوات.

وأضاف المكتب في ملاحظاته على المصنع أن التهوية والإضاءة غير مطابقة، وحالة “الماكينات” المستخدمة في المصنع سيئة جدا وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها، مع وجود بقايا الطيور على الجدران وعلى الأرضيات وفي أنابيب المياه، بالإضافة إلى أن الجدران سيئة جدا ويوجد بها رطوبة، إضافة إلى أن النوافذ والأبواب غير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها.

وأكد المركز “عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وعدم وجود مختبر مراقبة الجودة وعدم وجود برنامج يختص بالأمن والسلامة، وعدم وجود برنامج وقائي لمكافحة القوارض والحشرات، كما أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية، والبيئة المحيطة بالمصنع سيئة جدا

وعن الشكل الخارجي للمصنع، أفاد المركز بأنه غير مطابق للمواصفات القياسية المعمول بها، والنظافة العامة سيئة جدا.

وختم المركز ملاحظاته، بأن المصنع يفتقد لكافة اشتراطات التصنيع والتخزين الجيد وتم إغلاقه بالشمع الأحمر من قبل نقطة الحرس البلدي بمكتب الجفارة.

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