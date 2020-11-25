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توافق “روسي- تركي” حول الملف الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا وإقليم “ناغورني قره باغ”، خلال اتصال هاتفي، بحسب ما أوردته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتطرق الرئيسان الروسي والتركي إلى خطوات تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، إضافةً إلى التباحث حول ملفات ليبيا وسوريا.

وشدد الرئيسان، خلال المكالمة، على أهمية استمرار التعاون بين تركيا وروسيا في إطار المحادثات السياسية والعسكرية الرامية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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