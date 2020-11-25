منظمة حقوقية تطالب بوقف الاشتباكات القبلية في سبها

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بـ “المعارك القبلية” التي يشهدها حي المهدية (الفاتح سابقا) بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذا النزاع يتجدد من فترة إلى أخرى منذ حوالي العامين دون تسوية جذرية، لافتة إلى أن تجدد الاشتباكات منذ العامين أدى لسقوط ما لا يقل عن 15 ضحية وعدد من الجرحى وتسبب في نزوح عائلات بالكامل.

وكانت الاشتباكات قد تجددت منذ يومين “22 نوفمبر” رغم المساعي الحميدة التي قام بها ممثلوا القبائل من المنطقة وخارجها. فيما يعاني السكان في سبها عموما من نقص فادح في الإمدادات الطبية، وفي توافر الأطباء وطواقم العلاج.

ووفقاً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فالمنطقة بحاجة عاجلة لتدخل السلطات الليبية لوقف القتال واستعادة الأمن، لافتة إلى أن هناك حاجة ملحة لتوفير الإمدادات الطبية لإسعاف الجرحى، وخاصة الذين يمرون بحال الخطر، وضرورة نقل بعضهم إلى المستشفيات الكبرى في ليبيا وخارجها لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.

وناشدت المنظمة في بيانها السلطات الليبية سرعة التدخل لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتوفير ممر آمن لدخول الطواقم الطبية وكذلك الإمدادات الطبية والمعيشية الضرورية للأماكن المتضررة، وخروج الجرحى من المنطقة لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.