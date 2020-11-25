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“لافروف”: لقائي مع “عقيلة” جاء في أجواء “مختلفة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن لقاءه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في موسكو، قد جاء في أجواء أكثر هدوءًا مما كان عليه في المرة السابقة.

وأشاد” لافروف” بسعي “صالح” إلى إيجاد تسوية لكافة القوى السياسية الرئيسة وكافة أقاليم ليبيا، مؤكدًا أن هذا هو موقف بلاده، وأن موسكو على اتصال بجميع القوى السياسي الليبية منذ سنوات.

وأكد وزير الخارجية الروسي اهتمام بلاده بعودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية بما يسمح باستئناف التعاون في شتى المجالات.

يشار إلى أن زيارة “صالح” إلى روسيا، أمس، جاءت بدعوة من مجلس الدوما الروسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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