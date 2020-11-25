بالصور.. وزير «دفاع الوفاق» ورئيس الأركان يزوران المجمع الصناعي العسكري إسبيعة 47

زار وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، المجمع الصناعي (إسبيعة 47)، التابع لجهاز التصنيع العسكري ومستشفي علي عسكر في منطقة إسبيعة، ضمن زيارة عمل وتفتيش، تستهدف متابعة خطوات «تنفيذ مخطط تجديد وتطوير وعصرنة وتأهيل الجيش الليبي» والأجهزة والإدارات التابعة له.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إن الزيارة اليوم تمت أمس الثلاثاء شهدت تقديم عرض شامل حول مهام المجمع الصناعي 47، من قبل أحد مهندسي جهاز التصنيع، تضمن مجمل النشاطات المنفذة في مجال التجديد والعصرنة، وحجم الإنجازات المعتبرة المحققة.

فيما تفقد بعد ذلك النمروش والحداد نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة من قبل مهندسين وتقنيين من ذوي المستويات العليا في مجال التصنيع.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في سياق «الحرص الشديد على المتابعة الميدانية لكافة مسارات ونشاطات الصناعات العسكرية.

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية إلى المستشفي العسكري إسبيعة للوقوف علي احتياجات المستشفى بشكل عام، والعمل علي تذليل الصعاب والرفع من كفاءة العاملين بالمستشفي من أطباء وأطقم طبية، والتركيز علي تطوير جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع.

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