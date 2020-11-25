نصية: الحوار الليبي اصطدم بصخرة الأنانية الشخصية المقيتة

قال عضو مجلس النواب الموازي، عبد السلام نصية، إن الحوار الليبي اصطدم بصخرة الأنانية الشخصية المقيته والجهوية والأيدلوجية وانعدام التوافق الدولي حول أسماء من يتولى مناصب الرئاسي والحكومة.

وأضاف نصية في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، لم يكن أمامها إلا الخروج والإعلان عن الديناصورات السياسية وتنبهها للاختيار بين التراجع أو الانقراض، مشيرا إلى أن هذه الجولة من الحوار شهدت سابقة خطيرة جدا وهى دخول المال السياسي الفاسد والحديث عن رشاوي و تهديدات، الأمر الذي معه لا يمكن الاستمرار في هذا المسار وبهذه الطريقة.

وتابع نصية أن الأمر يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات للعبور إلى بر الأمان والتي منها، أن تقوم بعثة الأمم المتحدة والقضاء الليبي بالتحقيق في كل مزاعم الرشاوي والتهديد ونشر نتائج التحقيق في مدة زمنية محددة، وتبني مخرجات المنتدى السياسي بشأن اختصاصات السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة) بما لا يتعارض و المسار الديمقراطي، والتأكيد على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وأشار نصية إلى ضرورة استمرار المنتدى السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية فقط والاتفاق بشأنها، واستمرار المجلس الرئاسي الحالي لاستكمال المرحلة الانتقالية و بالاختصاصات الصادرة عن المنتدى السياسي في جولته الأولى، وقيام مجلس النواب وبالتشاور مع ما يسمى بمجلس الدولة بتكليف رئيس وزراء مع مراعاة التوزيع الجغرافيا للمناصب، على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات الدولة و التهيئة للانتخابات، كما يقوما مجلسي النواب والدولة بإعداد قوانين الانتخابات وإقرارها وفقا للاتفاق السياسي.

وأكد نصية على ضرورة توسيع مهام لجنة 5+5 بحيث تشمل توحيد المؤسسة العسكرية و الأمنية على أن تنتهي من أعمالها خلال أربعة أشهر، وأن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بوضع برنامج زمني محدد للوصول للانتخابات في التاريخ المحدد، وأن يقوم مجلس النواب وبالتشاور مع ما يسمى بمجلس الدولة بتعيين المناصب السيادية الواردة في المادة 15 من الاتفاق السياسي، بحسب المنشور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24