السفارة الأمريكية: الإعتداء على مقر مؤسسة النفط الليبية يناقض تطلعات الليبيين

ليبيا – جددت سفارة الولايات المتحدة دعمها ولاية المؤسسة الوطنية للنفط نيابة عن الليبيين.

السفارة وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أمس الثلاثاء قالت: “نجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما تضطلع بولايتها بشكل محايد سياسيًا وتكنوقراطي نيابة عن جميع الليبيين”.

وأشادت بالتحرّك السريع للقوات الليبية ردًا على الاقتحام المسلّح الذي استهدف مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأول.

السفارة أكدت على أنّ محاولات الجماعات المسلحة أو الفصائل السياسية أو غيرها من المؤسسات للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة الشفافة لقطاع الطاقة تتناقض تمامًا مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية