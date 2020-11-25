الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 15 حالة وفاة و 617 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 حالة وفاة و 617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، وتماثل 610 حالة للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم (4156) عينة موزعة على عدد من المختبرات، فمن المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس استلم (1316) عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي (286) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1259) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (136) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراته (393) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها (51) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (189) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (188) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتان ، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (148) عينة، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد (50) عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته (138) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج فحص العينات أظهرت سلبية ( 3539)، وإيجابية (617) منهم ( 406 ) عينة لحالات جديدة و (211) عينة لحالات مخالطة.

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