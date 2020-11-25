الرعيض: النواب اتفقوا على عقد لقاء داخل الأراضي الليبية وتحديدًا في غدامس فور انتهاء لقاءات طنجة

ليبيا – كشف عضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن 110 نواب حضروا اجتماع طنجة الذي يستمر حتى مساء الجمعة القادمة، مشددًا على أن هناك إجماعًا على ضرورة توحيد المجلس واستعادة دوره الطبيعي.

الرعيض لفت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء إلى أن النواب اتفقوا على اللقاء مجددًا داخل الأراضي الليبية وتحديدًا في مدينة غدامس فور انتهاء لقاءات طنجة، مشددًا على أنه سيجري تشكيل لجان خاصة خلال لقاءات طنجة، وذلك لوضع جدول أعمال المجلس، والقضايا التي سيناقشها.

وأشار إلى أن الخلاف بين النواب كان سياسيًا ولم يكن على أساس مناطقي، وأن جوهر الخلاف يتمثل في دعم بعض النواب لعسكرة الدولة، فيما يرى آخرون أن الدولة المدنية هي التي ستنهض بواقع ليبيا، وتخرجه من أزماته.

وفي سياق متصل، أوضح الرعيض في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أن الاجتماع الأول الذي يجمع أكثر من 100 نائب بدأ أمس الثلاثاء بعد اجتماعات تمهيدية حضرها قرابة 75 نائبًا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن النواب المشاركين في الجلسة يمثلون الجنوب الليبي والغرب الليبي والشرق الليبي.

وعن أجندة الاجتماع قال الرعيض: “إن الهدف الأساسي هو توحيد شقي المجلس المجتمعين في طبرق وطرابلس، والتوافق على موعد ومكان داخل ليبيا لعقد جلسة مكتملة النصاب، ليستأنف المجلس وظيفته التشريعية، ولكن حقائب النواب يبدو أنها تحمل رغبات عديدة، منها النظر في شكل رئاسة المجلس ورئيسه عقيلة صالح”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية