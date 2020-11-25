الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس واستمرار سقوط الأمطار

توقع المركز الجوي للأرصاد في نشرته اليوم الأربعاء، تواصل سقوط الأمطار على ربوع البلاد مع تنقل التقلبات شرقاً، حيث تؤثر سحب رعدية على مناطق الجبل الأخضر مع أمطار غزيرة، كما تتكاثف السحب أيضا على ساحل طبرق وسهل بنغازي مع أمطار متوسطة .

وأوضح المركز استمرار السحب المنخفضة بالخليج والساحل الغربي، والتي تظهر على فترات مع أمطار متفرقة تكون متوسطة ببعض المناطق، مشيراً إلي أن طقس يميل للاستقرار بمناطق الوسط والجنوب ، مع حرارة منخفضة على المدن الجبلية والدواخل وتميل للاعتدال النسبي بالسواحل ، حيث أن الطقس يميل للاستقرار بشكل تدريجي خلال اليومين القادمين.

ويُذكر أن حذرت الأرصاد أمس الثلاثاء، تعرض مناطق الجبل الأخضر لسحب رعدية وأمطار لساعات مع تشكل السيول بالأودية والمنخفضات وإغلاق الطرق في بعض المناطق.

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