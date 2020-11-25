حزب الشعب الأوروبي: أردوغان يستفز جيرانه وشركاءه.. وعلى أوروبا الرد بحزم

ليبيا – قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستفز جيرانه وشركاءه ويجب على أوروبا الرد بحزم.

وجاءت تصريحات ويبر تعليقًا على الأنباء التي تفيد بأن أنقرة نفت إجراء تفتيش للعملية الأوروبية إيريني على سفينة ترفع العلم التركي وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء.

وأضاف ويبر أن تركيا منعت بغير عدل إيريني من تفتيش سفينة، وقد صرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعمليات التفتيش هذه لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي أن أردوغان يستفز جيرانه وشركائه مرة أخرى، داعيًا أوروبا للرد بحزم.

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