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التلوع: قلة الإمكانيات وعدم تجهيز مراكز العزل سبب في زيادة الأعراض لنزلاء مرضى كورونا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كامل التلوع إن مراكز العزل في البلاد لم تُبنَ حسب المعايير الصحية العالمية، إضافة إلى قلة الإمكانيات المادية والدوائية.

التلوع وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين أشار إلى زيادة أعراض بعض النزلاء بسبب تعرضهم للعدوى، نظرًا لعدم بناء مراكز العزل في البلاد حسب المعايير الصحية العالمية، إضافة إلى قلة الإمكانيات المادية والدوائية.

ولفت إلى أن ذلك يحصل حتى في المستشفيات وليس بسبب التقصير أو الإهمال من قبل الأطباء والأطقم الطبية المساعدة، بحسب قوله.

مدير طوارئ صحة المجتمع أضاف أن وعي المواطن حول مخاطر وطرق الوقاية من وباء كورونا بات أقل مما كان عليه في بداية الأزمة، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب أهمها قرار التعايش مع الوباء بدل اتخاذ إجراءات مشددة للوقاية من انتشاره، وفق قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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