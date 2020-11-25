«مكافحة الأمراض»: 617 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 610 حالة ووفاة 15 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (259).

واستلم المركز عدد (4156) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1316) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (286) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1259) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (393) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (51) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (189) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (148) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (50) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3539) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (617) عينة موجبة لفيروس كورونا (406 جديدة + 211 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 257 حالة جديدة

عدد 50 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 53 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 58 حالة مخالطة

4.غدامس

عدد 9 حالة مخالطة

5.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.زواره

عدد 3 حالة مخالطة

8.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

9.الزاوية الغرب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

10.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

11.الرحيبات

عدد 4 حالة جديدة

12.باطن الجبل

عدد 5 حالة جديدة

13.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

14.سبها

عدد 6 حالة جديدة

15.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

16.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

17.الغريفة

عدد 4 حالة جديدة

18.غريان

عدد 11 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

20.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

21.الزهراء

عدد 14 حالة جديدة

22.جنزور

عدد 4 حالة جديدة

23.مصراته

عدد 63 حالة مخالطة

24.الماية

عدد 4 حالة جديدة

25.القلعة

عدد 8 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 610 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 433 حالة في طرابلس

2.عدد 17 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 3 حالات في باطن الجبل

4.عدد 2 حالة في الخمس

5.عدد 3 حالات في صرمان

6.عدد 133 حالة في مصراته

7.عدد 7 حالات في زليتن

8.عدد 12 حالة في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

3.عدد 3 حالات في الحرابه

4.عدد 1 حالة في الخمس

5.عدد 2 حالة في صرمان

6.عدد 1 حالة في صبراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 79797

2.الحالات النشطة : 27758

3.المتعافين : 50914

4.الوفيات : 1125