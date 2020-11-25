نصية: نتوقع التوافق على لقاء داخل ليبيا وإعادة تفعيل دور البرلمان

ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عبد السلام نصية إن اجتماعات المغرب التشاورية بدأت في ظل أجواء إيجابية جدًا وأن عدد النواب المشاركين وصل إلى 110 نواب.

نصية أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أنهم يدركون تمامًا صعوبة المرحلة وخطورة التحديات.

وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات فإنهم يتوقعون التوافق على اللقاء داخل ليبيا وإعادة تفعيل دور مجلس النواب، لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما لفت إلى اقتراح النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة عام واحد، وتكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات العامة في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية