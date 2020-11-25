مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الكفرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 9 آخرون، نتيجة انقلاب سيارة كانت تقل أشخاص أغلبهم من السودانيين، الثلاثاء جنوب شرق الكفرة.

وقالت جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة، إنه تلقى بلاغ الليلة الماضية، عن وجود حادث انقلاب سيارة نوع أسكيوا تقل ركاب وجلهم من الجنسية السودانية باتجاه جنوب شرق الكفرة، خارج السد مسافة 23 كيلومترا.

ولفت الجهاز في بيان اليوم، إنه تم توجيه سيارتي إسعاف سريعا للموقع، فيما تمركزت سيارة إسعاف ثالثة ببوابة المشروع، إذ تم العثور على السيارة والمصابين بعد بحث استمر 5 ساعات.

وبحسب البيان، وجد أحدهم متوفى و9 حالات جرحى لديهم كسور في الأطراف، بينما كان 4.أشخاص حالتهم جيدة.

وأكد الجهاز تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل التوجه إلى مستشفى الكفرة العام، الذي كان في حالة استعداد وجاهزية لاستقبالهم وتقديم العلاج المناسب لهم.

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