بيلييف: نأمل أن يدفع الحوار السياسي بالأطراف الليبية لإنهاء الأزمة التي تتخبط البلاد منذ 2011

ليبيا – أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف أن دور الجزائر عنصر مهم في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، ومن الطبيعي أن تلعب دورًا بارزًا في حل الأزمة الليبية.

بيلييف وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أمس الثلاثاء وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” أشار إلى أن الجزائر مرتبطة ارتباطًا كليًا ووثيقًا بأمن ليبيا؛ نظرًا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين، ولذلك من الطبيعي أن تلعب الجزائر دورًا له وزنه في دفع الأطراف الليبية إلى المفاوضات والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

ولفت الى أن الوضع العام في ليبيا يتطور في الاتجاه الإيجابي، معربًا عن أمله في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالأطراف الليبية للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا منذ 2011.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية