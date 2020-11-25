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أبو راس: سنتفق على غدامس ونلتقي بها لتحقيق ما يحلم به الليبيون وأعضاء مجلس النواب

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- اعتبرت عضو مجلس النواب ربيعة عبد الرحمن أبو راس إن الجلسة الصباحية للإجتماعات التشاورية كانت بداية موفقة بعض الشيء رغم الاختلاف والخلاف بشأن أسلوب الحل، لكن في الأخر شهدت الجلسة نوعًا من الإيجابية.

أبو راس أعربت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عن أملها في أن تحقق هذه الإيجابية نتائج على الأرض والرجوع لليبيا للاجتماع في مدينة غدامس وتحقيق نتائج أفضل.

وأضافت: “سنتفق على غدامس، وسنلتقي فيها للاتفاق على خريطة طريق نحقق من خلالها توحيد المؤسسات، والاستقرار والانتخابات والدستور، باعتبارها أشياء يحلم بها الليبيون وأعضاء المجلس”.

وبشأن حالة الشد والجذب التي عرفتها الجلسة الصباحية علقت: “الصوت العالي لا يعني أن هناك شدًا. الصوت العالي هو بداية للتوافق والحل، والأمر يتعلق بخلاف بسيط حقق حوله توافقًا ونوعًا من الهدوء والتزامًا أكبر وأوسع”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اللهم أهدي قومنا الي طريق الصلاح والهداية يارب العالمين….ندعوا من اجل ليبيا والليبيين المساكين الغلابة الذين أنكسروا وتحطموا بفضل نتائج نكبة قهاير…ترملت الزوجات وتثكلت الامهات وتيتم الابناء من اجل ماذا..؟؟؟ لا حول ولاقوة الا بالله….خونة وعملاء تنادوا من اجل مصالحهم واطماعهم وجلبوا لنا المستعمر القديم التركي النجس ومرتزقة سوريا وتونس واليمن …لاحول ولا قوة الا بالله…نناشد اعضاء مجلس النواب ان يستيقظوا ويتركوا مصالحهم جانبا وينتبهوا من اجل مصلحة البلاد والعباد ….سيخاصمكم الليبيون يوم الحشر يوم لاينفع مال ولا بنون…يوم لاتنفع موزة وقطيرة والقردوغان….اللهم اهدينا في من هديت وارحمنا ياارحم الراحمين واحفظ ليبيا من شرور المعتدين اللهم آمييين يارب العالمين………….

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