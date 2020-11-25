صنع الله ومحمود يتفقان على استمرار تنفيذ العقد 47 للإستكشاف بحوض غدامس

ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله باسطنبول على مدار ثلاثة أيام مع كل من علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وروبيرتو اوراتو المدير التنفيذي لشركة ميدكو انترناشيونال فنشر الشركاء في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لمنطقة العقد 47 بحوض غدامس.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط المواضيع التي أحيلت لهم من لجنة ادارة الملاك، خلال اجتماعها المنعقد في سبتمبر 2020؛ حيث تدارس الملاك النقاط المحالة إليهم في جو ودي والهدف منه الدفع لتنفيذ خطة المشروع المتعثرة، كما تم التوافق على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع ووضعت الحلول المناسبة للمعوقات التي واجهت تنفيذه، وفي نهاية النقاش تم اعتماد قرار أحيل إلى لجنة إدارة المشغل يتضمن برنامجًا زمنيًا محددًا ليتم تنفيذه وملزم لكل الاطراف.

وبدوره أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار على حرص المؤسسة على تطوير المشروع ووضعه على الإنتاج بالسرعة الممكنة لزيادة الإيرادات الوطنية.

ومن جانبه، أثنى المدير التنفيذي لشركة ميدكو الخبراء من الأطراف الثلاثة على توصلهم لحلول عملية.

ومن جهته، حث صنع الله في نهاية الاجتماع ادارة المشغل على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه والعمل على وضع هذا الحقل على الإنتاج في اقرب وقت ممكن، والتعاون فيما بينهم للوصول الي الهدف حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستسخر كل إمكانياتها للوصول إلى هذا الهدف.

هذا وحضر الاجتماعات بلقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، وخلف الله إبراهيم مدير عام القانونية ومحمد جمال الدين رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة نفوسة للعمليات النفطية، وبعض المديرين والمختصين من الأطراف الثلاثة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية