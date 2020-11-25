“كذبة كبيرة عمرها 31 عامًا؟”.. لوكربي إلى الواجهة مُجددًا

بدأت المحكمة العليا في اسكتلندا، أمس الثلاثاء، النظر باستئناف ضد إدانة الضابط الليبي الراحل، عبد الباسط المقرحي، في تفجير طائرة فوق مدينة “لوكربي” عام 1988، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقضت هيئة مراجعة اسكتلندية مستقلة في مارس الماضي، أنه في إمكان أسرته رفع استئناف بعدما خلصت إلى أنه ربما كانت هناك إساءة لتطبيق للعدالة.

وقال محامي الأسرة، عامر أنور، في بيان، إن إلغاء الحكم لأسرة “المقرحي” والكثير من الأسر البريطانية التي تدعم الاستئناف، سيعزز معتقدها بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متهمتان بالعيش في “كذبة كبيرة” لمدة 31 عامًا، بحسب وصف المحامي.

وسينظر 5 قضاة في الاستئناف من بينهم رئيس القضاء الاسكتلندي اللورد “كولن ساذرلاند”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية