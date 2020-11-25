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“كذبة كبيرة عمرها 31 عامًا؟”.. لوكربي إلى الواجهة مُجددًا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت المحكمة العليا في اسكتلندا، أمس الثلاثاء، النظر باستئناف ضد إدانة الضابط الليبي الراحل، عبد الباسط المقرحي، في تفجير طائرة فوق مدينة “لوكربي” عام 1988، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقضت هيئة مراجعة اسكتلندية مستقلة في مارس الماضي، أنه في إمكان أسرته رفع استئناف بعدما خلصت إلى أنه ربما كانت هناك إساءة لتطبيق للعدالة.

وقال محامي الأسرة، عامر أنور، في بيان، إن إلغاء الحكم لأسرة “المقرحي” والكثير من الأسر البريطانية التي تدعم الاستئناف، سيعزز معتقدها بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متهمتان بالعيش في “كذبة كبيرة” لمدة 31 عامًا، بحسب وصف المحامي.

وسينظر 5 قضاة في الاستئناف من بينهم رئيس القضاء الاسكتلندي اللورد “كولن ساذرلاند”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مؤامرة دولية كبيرة من صنع اجهزة الاستخبارات لحصار ليبيا في ذلك الوقت …الغرب لايهمه التضحية بالابرياء في سبيل تنفيذ مخططاته ….الغرب يؤمن بالنقود والمصالح فقط ….هذه هي الرأسمالية والاقتصاد الحر كما يقولون …الغرب اراد ان يحاصر ليبيا لان القذافي خرج عن سلطتهم كما يخرج الان القردوغان …نفس القصة….مع الاختلاف طبعا بين الشخصيتين…و كما ان ثورات الربيع العربي او بالاصح الشتاء العربي هي نتاج عمليات استخباراتية مخططة منذ سنوات كما جاء علي لسان مسئولين كثيرين من بينهم كلينتون وزيرة خارجية امريكا وذلك لتدمير ثروات ومكونات الدول العربية وارجاعها لعهود الجاهلية الاولي…وجعلها مستعمرات تابعة لهم …والسذج والحمقي الذين يصدقون كثيرين بأن الغرب يحقق الحرية والرفاهية والاستقلال والديمقراطية…الغرب لا يؤمن الا بالمال والاقتصاد الحر فقط والانسان لا مكان له …هذه هي الحقيقة يااخواني وسترون ….حفظ الله ليبيا من نكبات قهاير ….

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