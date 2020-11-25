منظمة حقوقية تدعو لوقف العنف ضد المرأة

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا -بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة- على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين وعلى المستوى الإنساني، لوقف العنف ضد المرأة لما له من خطورة على قيم المجتمع.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بالمناسبة، إن “العنف ضد المرأة والفتاة يُعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار، ويُعتبر العنف ضد النساء بمثابة شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان المتجذرة منذ عقود. لكن تفشي هذه الانتهاكات لا يجعل منها أمراً محتوماً، إلا إذا وقفنا مكتوفي الأيدي”.

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