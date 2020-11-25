بالصور.. رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية تتفقد فرع الجنوب الغربي

تفقد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، مقر فرع الجنوب الغربي وعدد من السرايا والوحدات التابعة للفرع خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الحالي، للاطلاع على سير العمل ومدى جاهزية الوحدات والسرايا في تنفيذ الواجبات المكلفة بها، والاطلاع على احتياجاتهم ومدى جاهزيتهم.

جاءت زيارة رئيس الجهاز على رأس لجنة، تفقدت أيضا مقر الفرع بمدينة الزنتان والتقت بآٔمر الفرع، و مقر وحدة الحماية بالجويبية، وزيارة حقل سيناون النفطي ونقطة الشعواء ومقر سرية درج ووحدة الحماية بالمحطة رقم 5 لشركة إيني، مر وحدة الحماية للمحطة، وفق بيان لجهاز حرس المنشآت النفطية الثلاثاء,

كما تفقدت اللجنة البوابات الثلاث بالحقل والتي يتم حمايتها وتأمينها من قبل سرايا جهاز حرس المنشآت النفطية.

وبحسب البيان التقت اللجنة مع مدير عام حقل الوفاء الذي أشاد بدور أفراد جهاز حرس منشآت في حماية و تأمين الحقل، وأثنا علي المجهودات التي يقوم بها أفراد الجهاز في سبيل تأمين الحقل ومساعدة العاملين على تأدية عملهم على أكمل وجه.

وزارت اللجنة حقل الحمادة النفطي والتقت مدير الحقل، والذي أشاد بجهود جهاز حرس المنشآت النفطية في حفظ الأمن وحماية الموقع، وكذلك مساهمتهم في مساعدة العاملين بالحقل، وتفقدت عناصر الجهاز والمقرات التابعة له بالحقل والموقع رقم 19 والحفارة التابعة لشركة ريبسون بوابة وصمام حسي التابع إلى شركة ايني والمغذي لمجمع مليتة الصناعي والتي تبعد عن حقل الحمادة مسافة 130كيلومترا، والحقل Nc5التابع لشركة الخليج العربي للنفط..

وبعد جولة قامت بها اللجنة بالموقع وزيارة البوابتين العاملتين بالحقل، اطلعت خلالها على مقر إقامة عناصر الحماية، كما زارت الحقل NC4 وهو في طور الإنشاء والتجهيز تابع لشركة الخليج ويتم حمايته وتأمينه من العبث والتخريب وكذلك تأمين الطرق المؤدية له بدوريات متواصلة تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، واختتمت مهمتها بزيارة مقر وحدة الحماية بالرياينة وصمام خط شركة إيني.

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