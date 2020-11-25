الأمم المتحدة: قرابة مليون شخص يحتاجون لمساعدة في ليبيا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمهد الطريق لإنهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للسلام والاستقرار.

وأضاف المكتب في بيان له أنه تم إعادة أكثر من 10 آلاف مهاجر ولاجئ إلى ليبيا خلال العام الحالي مما يتجاوز أعداد عام 2019 بأكمله.

وأشار المكتب إلى أن هناك استمرار لتسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بزيادة 76% في عدد الحالات المؤكدة في شهر أكتوبر، لافتا إلى أن نقص اللقاحات يعرض حياة أكثر من 25 ألف طفل للخطر في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المكتب أن هناك ما يقرب من مليون شخص يحتاجون للمساعدة وأن نسبة المستهدفون وصلت إلى 0.3 مليون، وأن هناك 392 ألف نازح و585 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا، لافتا إلى أنه ما توصل إليهم المكتب بلغ عددهم 309 ألف شخص.

وحول عمليات التمويل للمساعدة، قال المكتب إن المطلوب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار، والتقدم المحرز بلغ 75%.

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