«العباني»: محاربة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب

أكد النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن محاربة الفساد في ليبيا لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب.

وقال العباني في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا للفساد، ولا للمفسدين، محاربة الفساد لا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب، فلا تمكنوا الفاسدين من إدارة شأنكم العام”.

وكان النائب محمد عامر العباني، قد شن على مدار أسبوع هجوما كاسحا ضد الفساد والمفسدين، خلال عدة منشورات، حيث قال: “ما أسوأ وأحقر من اللصوص، إلا من يدعمهم ويقدمهم لشغل المناصب العامة، السراق مكانهم السجون”.

وأضاف “الإتيان بالفاسدين لتولي إدارة الشأن العام، نكسة أخرى وضربة تحت الحزام، الفساد لا ينتج إلا فسادا، لماذا تفكيرنا ينحصر في اختيار من أساء للوطن، أليس هناك من الرجال الأكفاء، أم أن تدوير النفايات أجدى وأفيد”.

وتابع البرلماني الليبي “اللاهثون وراء المناصب، طالب الولاية لا يُولى، كفاكم فسادا، لقد أرهقتم الوطن صعودا، اتقوا الله فقد أفسدتم كل شيء بفضل جشعكم”.