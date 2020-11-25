الكبير : اجتماعات ” 5+5″ نجحت في وقف إطلاق النار وتركيا لم تخرج المرتزقة حتى الآن

قال المحلل السياسي عبد الله الكبير، اليوم الأربعاء، إن الحوارات السياسية في البلاد لا تدفع الجميع إلى التفاؤل رغم وجود ضغط دولي من أجل الخروج بحل لأزمة ليبيا.

وقال الكبير إن أعضاء مجلس النواب بدأوا يشعرون بأن البعثة الدولية والشخصيات الـ75 التي اختارتها، تسحب صلاحيات المجلس في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأضاف الكبير أن الخلاف الحالي هو على الشخصيات التي ستتولى المناصب التنفيذية، على الرغم من آليات تقترح رئيسًا للحكومة ، ورئيسًا للمجلس الرئاسي من مناطق مختلفة.

وأشار الكبير إلى أن الاجتماعات العسكرية (5+ 5) نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الأمر لم يزد عن ذلك، فالتفاهمات الميدانية لم تترجم على الأرض، مثل فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، لافتا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على إخراج المرتزقة خلال 3 أشهر، لكن الدول التي أرسلت المرتزقة لاسيما تركيا لم تنفذ حتى الآن ذلك لتظل الأجواء السياسية متوترة مما يجعل وقف إطلاق النار هشا في ليبيا.

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