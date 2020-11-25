«المخاطر الانتخابية وآثارها على المرأة» ورشة عمل لـ«مفوضية الانتخابات»

نظمت وحدة دعم المراة بالمفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «المخاطر الانتخابية وآثارها على المرأة في الانتخابات».

وتضمنت محاور الورشة التعريف العام بإدارة المخاطر، والعنف ضد المرأة وأشكاله، إلى جانب تجارب دولية لمشاركة المراة فى العملية الديمقراطية، حسب تصريح مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات إيناس الطويني، إلى «بوابة الوسط».

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وحسب الطويني، فتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على العنف ضد المرأة أثناء العملية الانتخابية، وتستهدف 32 عنصرا نسائيا من موظفات المفوضية، وتاتي ضمن برامج وحدة المرأة بالمفوضية العليا لتعزيز دور المراة في العمل السياسي.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا تنظم دورات فى مجال التوعية، وورش عمل لرفع كفاءة موظفيها فى مجال الصحافة.

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