حفتر يستقبل وفدا من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفه والقطعان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفه والقطعان في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة.

وعبّر الوفد، خلال اللقاء عن شكره وامتنانه لجهود القوات المسلحة في حلحلة كل الأزمات المتعلقة بالشق الأمني في البلاد، كما أكدوا على أن الجيش الوطني خط أحمر ولا يندرج مصيره تحت أي حوار منعقد، وذلك لكونه جيش كل الليبيين الذي وحده نفسه وأخرج كل عناصره من دوائر الصراع وكان سباقاً في الدعوة للسلام قبل الجميع.

كما أكد القائد العام خلال اللقاء، على تقديره لدور كل القبائل الليبية بشكل عام ودور قبيلتي المنفه والقطعان بشكل خاص وذلك لكونهم ساهموا من أول يوم في دعم مسيرة القوات المسلحة التي تهدف لاسترجاع الوطن.