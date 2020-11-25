«الأمم المتحدة»: هناك مليون شخص يحتاجون للمساعدة في ليبيا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمهد الطريق لإنهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للسلام والاستقرار.

وقال المكتب في بيان صادر عنه: “تم إعادة أكثر من 10 آلاف مهاجر ولاجئ إلى ليبيا خلال العام الحالي مما يتجاوز أعداد عام 2019 بأكمله”.

وأضاف “هناك استمرار لتسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بزيادة 76% في عدد الحالات المؤكدة في شهر أكتوبر، حيث إن نقص اللقاحات يعرض حياة أكثر من 25 ألف طفل للخطر في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع “هناك ما يقرب من مليون شخص يحتاجون للمساعدة وأن نسبة المستهدفون وصلت إلى 0.3 مليون، وأن هناك 392 ألف نازح و585 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا، وما توصل إليهم المكتب بلغ عددهم 309 ألف شخص”.

وبشأن عمليات التمويل للمساعدة، ذكر المكتب “المطلوب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار، والتقدم المحرز بلغ 75%”.