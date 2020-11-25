وقف العنف ضد النساء.. العثماني: التزام مغربي مهم ولابد أن يصبح ثقافة

بمناسبة إطلاق الحملة ال18 لوقف العنف ضد النساء، حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف”، أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عزم المغرب والتزامه الكامل والقوي لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وهي الظاهرة التي تحتاج إلى تعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها، بحسب العثماني.

واعتبر رئيس الحكومة، في كلمة خلال ترؤسه اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، “أنه لابد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة، ّولدينا إرادة جماعية وعلينا التعاون بمنطق وطني لأن الإرادة وحدها لا تكفي، بل لابد من أن تصبح الإرادة واقعا”.

واوضح ان معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، مشددا على أن “العنف ضد المرأة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها”.

وتوقف في ذات الكلمة، عند المقتضيات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011 باعتباره “لحظة فارقة لأنه نص في عدد من فصوله على حظر كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل أيا كان سببه، وأنه شكل أرضية صلبة انطلقنا منها بعدد من المبادرات التي تعززت مع مرور الوقت”.

وذكر رئيس الحكومة بعدد من برامج التي أطلقتها المملكة لصالح المرأة وضمان حقوقها، في إشارة منه إلى خطة “إكرام 1 و2″، وبرنامج “تمكين”، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا “إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء” بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي، الذي عزز الدينامية القائمة بإشراك وتوحيد جهود المؤسسات المعنية والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة وهذا ما يعكسه الشعار الذي يؤطر الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء “المغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين”.

ودعا العثماني، اللجنة الوطنية المغربية، للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى الانتهاء من تقريرها السنوي الأول الذي سيمكن من معرفة الجهود التي قامت بها المغرب والتعرف على النقائص التي يمكن تداركها.