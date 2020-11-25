دي مايو: لدينا خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن أمن واستقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء أراضيها، يعد أولوية مطلقة بالنسبة لبلاده.

وقال دي مايو، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، إنه “يظل ضروريا تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد، من خلال حل سياسي شامل للانسداد الحالي لصالح كل الشعب الليبي”، مشيرا إلى أن إيطاليا لديها خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، وهدف محدد في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلاد.

ووصف دي مايو، التطورات الأخيرة في الساحة الليبية بأنها إيجابية، مبينا أنه من المهم أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني.

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