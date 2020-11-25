المشير خليفة حفتر يستقبل وفدًا من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفه والقطعان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلتي المنفه والقطعان في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة.

وأوضح الحساب الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على فيسبوك، أن الوفد عبّر عن شكره وامتنانه لجهود القوات المسلحة في حلحلة كل الأزمات المتعلقة بالشق الأمني في البلاد، كما أكدوا على أن الجيش الوطني خط أحمر ولا يندرج مصيره تحت أي حوار منعقد، وذلك لكونه جيش كل الليبين الذي وحده نفسه وأخرج كل عناصره من دوائر الصراع وكان سباقاً في الدعوة للسلام قبل الجميع .

كما أكد القائد العام، خلال هذا اللقاء على تقديره لدور كل القبائل الليبية بشكل عام ودور قبيلتي المنفه والقطعان بشكل خاص وذلك لكونهم ساهموا من أول يوم في دعم مسيرة القوات المسلحة التي تهدف لاسترجاع الوطن.