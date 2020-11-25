عبد المطلب البرعصي رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن مراسم تسليم واستلام مجلس إدارة الشركة الوطنية للانشاءات النفطية المساهمة الجديدة لها، بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة بنغازي .

وقالت المؤسسة، في إيجاز صحفى، سلّم نجيب الاثرم رئيس مجلس الإدارة السابق مهام إدارة الشركة إلى عبدالمطلب البرعصي، متمّنياً له ولكل مستخدمي الشركة التوفيق والسداد في المرحلة القادمة.

ومن جهته عبّر البرعصي رئيس مجلس الإدارة الجديدة للشركة عن تقديره لكل الجهود التي بُذِلت من قبل السيد نجيب الاثرم طيلة الفترة الماضية، متمنياً له المزيد من العطاء في قطاع النفط الليبي.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالشكر والثناء لنجيب الاثرم على ما قدمه من جهد وعمل دؤوب طيلة السنوات الماضية متمنين كل التوفيق والنجاح للسيد عبد المطلب البرعصي .

وحضر مراسم التسليم والاستلام كل من رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المراسم السادة، مسعود موسى ، ومحمد الشاعري ، وناجي أبو خمادة ، كما حضر كل من السادة، إسماعيل العالم، ووابو بكر بن كاطو، ومحمد الاخطل وإبراهيم أبو ربيدة، أعضاء مجلس الإدارة لدى الشركة.