«دي مايو»: تنامي دور تركيا في ليبيا و«شرق المتوسط» يقلقنا

أشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء الى تزايد تنامي دور تركيا في شرق المتوسط والذي لديه انعكاسات “ليس فقط على الأصول السياسية في ليبيا ولكن أيضًا في قبرص والعراق وسورية، وبشكل أعم على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة”. وفق قوله.

ورأى دي مايو، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، الذي تنعقد نسخته السادسة هذا العام عبر تقنية الاتصال عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، أنه “يتعين أيضا على تركيا”، اذا “تشاطرت القيم والمصالح” مع دول شرق المتوسط، “تقديم مساهمة ملموسة للحفاظ على سياق مستقر وآمن ويمكن التنبؤ به في المنطقة”.