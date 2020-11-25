استئناف أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

وأشارت البعثة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة اجتماع اليوم.

– انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت، الإثنين، استئناف الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبية، الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، وذلك «للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في الاجتماع الإثنين». وقالت البعثة في بيان تلقته «بوابة الوسط» إن الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي مخصصة لـ«مناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا