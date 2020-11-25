لأول مرة منذ 11 عاما.. محطة كهرباء السرير تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من “النافتا”

بدأت محطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء، العمل لأول مرة بالغاز الطبيعي، بعد مرور أكثر من 11 سنة من تشغيلها بالنافتا ” أحد منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط”.
وذكرت مصادر صحفية متطابقة إن محطة كهرباء السرير دخلت الخدمة عام 2010، وكان يفترض أن يتم التشغيل بواسطة الغاز الطبيعي من قبل شركة هيونداي، ولكن هذا الأمر لم يتحقق لأن الغاز لم يكن متوفرا بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى توقف أعمال استكمال خط الغاز الواصل للمحطة منذ زمن.
وتابعت، مؤخرا تم استكمال خط الغاز الطبيعي للمحطة، كما تم تطوير حقل الفارغ، وارتفع بذلك إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي من 70 مليون إلى 250 مليون قدم مكعب في اليوم، ليصل الغاز للمحطة للمرة الأولى، مشيرة إلى أن عمل المحطة بالغاز الطبيعي، سينهي سنوات طويلة من التكاليف الباهظة بسبب تشغيل المحطة بالنافتا المستوردة بأثمان باهظة عن التوقفات المتكررة للمحطة عند نقص التزود بالنافتا
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