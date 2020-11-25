لأول مرة منذ 11 عاما.. محطة كهرباء السرير تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من “النافتا”

بدأت محطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء، العمل لأول مرة بالغاز الطبيعي، بعد مرور أكثر من 11 سنة من تشغيلها بالنافتا ” أحد منتجات النفط الوسيطة التي يستحصل عليها في مصفاة النفط”.

وذكرت مصادر صحفية متطابقة إن محطة كهرباء السرير دخلت الخدمة عام 2010، وكان يفترض أن يتم التشغيل بواسطة الغاز الطبيعي من قبل شركة هيونداي، ولكن هذا الأمر لم يتحقق لأن الغاز لم يكن متوفرا بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى توقف أعمال استكمال خط الغاز الواصل للمحطة منذ زمن.

وتابعت، مؤخرا تم استكمال خط الغاز الطبيعي للمحطة، كما تم تطوير حقل الفارغ، وارتفع بذلك إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي من 70 مليون إلى 250 مليون قدم مكعب في اليوم، ليصل الغاز للمحطة للمرة الأولى، مشيرة إلى أن عمل المحطة بالغاز الطبيعي، سينهي سنوات طويلة من التكاليف الباهظة بسبب تشغيل المحطة بالنافتا المستوردة بأثمان باهظة عن التوقفات المتكررة للمحطة عند نقص التزود بالنافتا