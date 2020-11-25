حويلي: الملتقى الحوار الافتراضي سيناقش اليوم آليات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الملتقى الافتراضي اليوم الأربعاء سيناقش آليات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، ومعايير اختيار الشخصيات المرشحة لتولي الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات في ليبيا، والمقرر لها في 24 ديسمبر من العام المقبل.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أكد أنه لم يتم التوافق بعد على عقد جلسة افتراضية أخرى أو تأجيل الملتقى حتى ديسمبر المقبل، رغم وجود مقترحات من بعض المشاركين في الحوار في هذا الصدد، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية