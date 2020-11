عبر الاتصال المرئي.. استئناف أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

وأفادت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة اجتماع اليوم.

وكانت البعثة قد أعلنت أن الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي مخصصة لـ«مناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات».

