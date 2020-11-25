المشير حفتر يستقبل وفدا من قبيلتي «المنفه» و«القطعان»

استقبل القائد العام للجيش، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، وفدًا من مشايخ وأعيان قبيلتي «المنفه» و«القطعان».

وخلال اللقاء، عبر المشير حفتر عن «تقديره لدور كل القبائل الليبية بشكل عام، وقبيلتي المنفه والقطعان بشكل خاص، في دعم مسيرة القوات المسلحة التي تهدف لاسترجاع الوطن»، حسب بيان منشور على صفحة مكتب إعلام القيادة العامة بموقع «فيسبوك».

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بدوره، عبر الوفد عن «امتنانه لجهود القوات المسلحة في حلحلة كل الأزمات المتعلقة بالشق الأمني في البلاد»، مؤكدًا أن «الجيش الوطني خط أحمر ولا يندرج مصيره تحت أي حوار منعقد، لكونه جيش كل الليبيين الذي وحده نفسه، وأخرج كل عناصره من دوائر الصراع، وكان سباقًا في الدعوة للسلام قبل الجميع»، حسب البيان.

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