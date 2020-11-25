بينها ليبيا.. الإمارات توقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة

أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا، وفقًا لوثيقة صادرة عن مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة، التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر، أفاد بأن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، منها ليبيا وإيران وسورية والصومال وأفغانستان واليمن حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

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