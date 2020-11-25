الثني يكرم رئيس لجنة الإدارة السابق لشركة الخليج العربي للنفط

قام رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء وبرفقة صقر بو جواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بزيارة للمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط ببنغازي وتم خلال الزيارة تكريم محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة السابق لشركة الخليج العربي للنفط من قبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وصقر بوجواري رئس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بحضور فضل الله عيسى احتيتة رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط و أعضاء لجنة الإدارة للشركة.

والقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني كلمة بالمناسبة شكر خلالها جهود محمد بالقاسم بن شتوان وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة في استمرار عمل الشركة رغم الظروف الصعبة وكذلك الإسهامات والدعم الذي قدمته لمختلف الجهات وخاصة في مدينة بنغازي لرفع المعاناة وتذليل الصعوبات امام تلك الجهات.

كما القى صقر بوجوارى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي كلمــة أثنى فيها على الدعـم والمساندة البينة للعيان لجميـع الجهات ببلديـة بنغازي والتي كـان محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط سباقاً في هذا الاتجاه يستحق عليه كل الشكر والثناء والعرفان.

كما القى فضل عيسى احتيتة رئيس لجنة الإدارة للشركة كلمـة شكـر فيها رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني وصقــــــر بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي على هذا التكريم والـذي تعتبره شركة الخليـج العربي للنفط وسام على صدورها كما اثنى على جهود محمد بالقاسم بن شتوان في تسيير اعمال الشركة وتحقيق مستهدفاتها وحرصه على دعم ومساندة مختلف الجهات في مرحلة صعبة وظروف استثنائية.

وشكر بن شتوان رئيس الحكومة الليبية ورئيس المجلس التسييري للبدلية بنغازي على هذا التكريم والذي اعتبره تكريماً لشركة الخليج العربي للنفط وجميع العاملين بها.