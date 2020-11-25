قنان: مستعدون لتسليم السلطة لأي جسم منتخب دون فرض الإملاءات من خارج ليبيا

ليبيا – قال العضو المنشقّ عن مجلس النواب في طبرق سالم قنان إنه سيتم خلال اجتماعات البرلمان في المغرب وضع لجان مهمتها رسم سياسات المجلس القادم وتعديل اللائحة الداخلية، مشيرًا إلى أنه سيتم التجهيز لاجتماع النواب داخل ليبيا وتحديدًا في مدينة غدامس، عقب انتهاء الجلسات الحالية مباشرة.

قنان لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك عضو مجلس نواب في غدامس يقوم بالترتيبات اللازمة للاجتماع، وعقبها ستنطلق الاجتماعات في أي مدينة أخرى.

وأضاف: “الأعضاء روحهم معنوية جدًا ومستعدون للذهاب لأي مدينة دون تحفظ وتراجع، حتى نستطيع تحقيق خطوات على أرض الواقع. نحن لا نقف عثرة ضد الحوار في تونس ولا نقوض الأجسام التشريعية التي جاءت بالصناديق والديمقراطية وجاءت من أجلها ثورة 17فبراير”.

وأبدى استعدادهم لتسليم السلطة لأي جسم منتخب دون فرض الإملاءات من خارج ليبيا، بحسب تعبيره.

كما استطرد قائلًا: “في غدامس، ما يهمنا النصاب ممكن أن نصل لـ120 أو 140 نائبًا، وسنقوم بكل ما يتطلب ليبقى مجلس النواب هو السلطة المتتخبة، تغيير الرئاسة ليس بشيء صعب، ونستطيع فعلها بالتوافق بيننا لما يصب في مصلحة ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية