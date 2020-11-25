بلدية سرت تشكل لجنة لحصر خريطة الأراضي المُعتدى عليها من قبل المواطنين

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأربعاء مع مدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية سرت،ومعاون رئيس جهاز الحرس البلدى سرت وبحضور معاون رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية سرت ومدير إدارة الانتاج بجهاز استثمار مياة النهر الصناعى الوسطى، ومدير مكتب الحماية الزراعية بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سرت، عددا من الموضوعات تتعلق بالأراضى الزراعية المملوكة لجهاز النهر الصناعي وجهاز مشروع النخيل .

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تم خلال الاجتماع استعراض كافة الأراضى التى تم الاعتداء عليها من قبل عدد من المواطنين سواء كان للحرث او للرعى أو للبناء ، وخلص الاجتماع بتشكيل لجنة تتولى زيارة المواقع وحصرها بالكامل وفقا للإجراءات القانونية بالخصوص، وتكليف قطاع الزراعة وجهاز الشرطة الزراعية بمتابعة كافة المخالفات والاعتداءات الواقعة على الأراضى الزراعية وغيرها بسرت .