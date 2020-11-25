“أفريكا إنتلجنس” أردوغان يفكر في مد نفوذه في الجنوب الليبي عن طريق هيئة الإغاثة التركية

كشف موقع “أفريكا إنتلجنس” الفرنسي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ يفكر في مدّ نفوذه في الإقليم الجنوبي الغربي، موضحا أنه سيقوم بذلك عن طريق هيئة الإغاثة الإنسانية التركية التي دعت في 4 نوفمبر الجاري وفدا من زعماء قبائل المنطقة للحضور إلى أنقرة.

وأكد الموقع في تقرير له طالعته ليبيا 24 أن هذه الهيئة ليست سوى ذراعاً من أذرع أردوغان الخارجية التي يتحرك بها خارج بلاده لتنفيذ أجندته، مشيرا إلى أن هناك عدة تقارير إعلامية تحدثت عن صلاتها بالتنظيمات الإرهابية، وتعالت الأصوات المطالبة في الغرب بإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان يحاول السير على خطى إيطاليا التي توسطت عام 2016 من أجل الوصول إلى اتفاق إنساني بين المكونات السياسية في المنطقة الحنوبية، وأشرف على الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق روما جمعية سانت إيغيديو الخيرية الإيطالية، وسعى إلى وقف الصراع بين القبائل في المنطقة، خاصة أنها خارج سيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة، ولكن الاتفاق لم يفلح في إنهاء الصراع بين القبائل.

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